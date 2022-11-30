Они выпустили опрос, по прохождению которого определяется принадлежность к ведьмачьей школе.

Уже 14 декабря этого года выходит некстген версия The Witcher 3: Wild Hunt, которая получит ряд изменений: графические модификации, улучшенные кат-сцены, броня из сериала о Ведьмаке(которую можно отключить), технологии DLSS, FSR и прочее.

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CD Projekt Red всячески подогревают интерес к выходу ремастера, чтобы поддерживать свою медийность. Так недавно был обновлён официальный сайт серии игр The Witcher, куда была добавлена новая информация, а оформление стало выглядеть гораздо лучше..

Сейчас фанатам доступен на официальном сайте опрос, в ходе которого можно узнать к какой ведьмачьей школе ты мог бы принадлежать. Ответив на десять ситуативных вопросов, которые связаны с ремеслом ведьмака, в виде диаграммы определяется принадлежность к одной из ведьмачьих школ: Волка, Кота, Грифона, Медведя, Змея или Мантикоры.

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На сайте также можно посмотреть средние показатели прохождения опроса в мире, сравнив их со своими.