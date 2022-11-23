Компания LEGO постоянно выпускает различные вариации своих конструкторов, где предоставлена возможность отстроить объект из игр, мультфильмов или просто известных франшиз. Однако на текущий момент официальных конструкторов на тематику серии игр Ведьмака, одноимённой саги, не было представлено.
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Пользователь Reddit под никнеймом Rampart87 решил исправить эту несправедливость, создав копию крепости Каэр Морхена, которая является школой, домом и местом отдыха для ведьмаков. Стоит отметить высокую детализацию крепости и проявив небольшую долю внимания, можно заметить как в одной из башен видно Йениффер, выбрасывающую матрас, что является отыслкой к сюжету саги.
Также можно заметить, что крепость выглядит немного повреждённой, этим демонстрируется несовершенный её ремонт, который понадобился после разгрома XII века, в ходе которого было убито 22 ведьмака(из 23 существовавших) и 40 ведьмаков, проходивших обучение в ведьмачьем цитаделе.