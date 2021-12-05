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С помощью Apple AirTag угонщики отслеживают и угоняют автомобили в Канаде
Уже зафиксировано 5 случаев угона.
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Разработанные Apple поисковые метки AirTag позволяют владельцу iPhone отслеживать их местонахождение с помощью своего устройства. Изначально аксессуар предназначался для того, чтобы всегда можно было найти нужную вещь, например, нацепив такой маячок на кошелёк.

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Преступники в Канаде нашли альтернативный способ применения, который позволяет не сохранить своё, а нажиться на чужом. Воры устанавливают поисковой маячок на автомобиль, тем самым имея доступ к его местонахождению в течении всего дня. С помощью этого вор может определить, что автомобиль не двигается, а значит припаркован, это даёт возможность спланировать угон ночью.

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Правоохранительные органы Торонто, столица Канады, с сентября зафиксировали 5 случаев подобной кражи. Они предполагают, что в будущем способ станет более актуальным. Таким образом Apple сама не подозревая создала казалось бы безобидную технологию, которой криминальный мир нашёл применение в своих делах.

#apple #airtag
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