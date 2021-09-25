Это поспособствовало падению Bitcoin в цене.

Последний год власти Китая ведут активную борьбу против криптовалюты и майнинг-ферм, которых до их запрета в стране было больше всего. Запрет майнинга заставил владельцев ферм продавать свои мощности, чтобы хоть как-то оправдать потраченные средства, что поспособствовало попаданию видеокарт серии RTX на вторичный рынок СНГ.

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На этом правительство не остановилось. Вслед за запретом майнинга и санкциями в отношении криптобирж, Народный Банк Китая объявило о запрете всех транзакций, связанных с криптовалютой. Связано это с неподконтрольностью криптовалюты и её применения в различных незаконных сферах деятельности.

Можно заметить, что такое заявление отразилось на цене Bitcoin. Стоившая 45 000 долларов криптовалюта обвалилась до 41 000 долларов и на данный момент укрепилась на уровне 43 000 долларов.

Ранее Китай входил в топ-3 стран по количеству денег, заработанных инвесторами на криптовалюте, уступая только Японии и Соединённым Штатам Америки.