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Gas Station Simulator, разработанная польской студией Drago Entertainment, после состоявшегося релиза 15 сентября в 20:00, показала достаточно большую заинтересованность пользователей и всего за 90 минут игре удалось окупить все затраты на разработку, для этого понадобилось 8.4 миллиона рублей(451 тысяч злотых)

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Всего за 10 минут после выхода в Steam игра заняла 4 место в категории Global Top Bestsellers, после взяв 1 место. Разработчики сообщают, им удалось обогнать Deathloop, на которую было потрачено близко 100 миллионов долларов.

Пиковые значения игроков достигали 7 тысяч человек. Сами разработчики приятно удивлены таким успехом, но и не забывают, что это лишь первый день, а впереди предстоит ещё много работать. В 2022 году предстоит выход Gas Station Simulator на консоли Xbox и PlayStation. Стоимость самой игры составляет 10 долларов, на данный момент действует скидка на 10 процентов и 15 процентов для наборов.