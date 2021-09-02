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Геймдизайнер Брендан Грин, породивший режим "Королевская битва", который изначально выступал в качестве модификации в DayZ, а после в виде полноценной игры - H1Z1, решил основать свою студию. Свой пик популярности PlayerUnknown's Battlegrounds в 2019 году получил именно благодаря Брендану Грину, недавно покинувшему KRAFTON.

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Брендан Грин основал собственную студию под названием PlayerUnknown Productions. Правда, чем она будет заниматься - не известно. По слухам, геймдизайнер создаст игру, о которой думал последние два года, но пока разработка находится на стадии изучения инструментов для создания игр с большим открытым миром. KRAFTON уже успели приобрести символическую долю акций новой студии.

В начале августа KRAFTON переименовали свой главный тайтл PlayerUnknown's Battlegrounds на PUBG: Battlegrounds, что означает "PlayerUnknown's Battlegrounds: Battlegrounds". Возможно, таким образом студия хочет уйти от названия, которое дал игре Брендан Грин.