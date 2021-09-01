В Xbox высказались в поддержку вакцинации
В официальном Twitter подразделения Xbox появился твит, где компания выражает свою поддержку вакцинации. Игровое подразделение даже провело прямую трансляцию на Twitch в формате "Вопросы-Ответы" на тематику вакцинации.
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Представители Xbox считают, что вакцинация делает человека "героем" не только в игре, но и в настоящей жизни, также это позволяет защитить не только Вас, но и окружающих людей. Свои слова компания подтверждала данными известных вирусологов и статистиками Центра профилактики заболеваний Соединённых Штатов Америки.
Пользователи в Twitter позитивно отреагировали на такие действия со стороны компании, но подчеркнули, что в наше время термин "герой" используется без особого смысла, а обозначать героичностью желание людей сохранить свою и чужие жизни - довольно глупо.
Xbox приложила ссылку к своему твиту, по которой жители Соединённых Штатов Америки могут найти ближайший пункт вакцинации.
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