Автопилот электрокара Tesla привёл к аварии с участием полицейской машины
В штате Флорида, город Орландо, на скоростной автомагистрали электрокар Tesla с включённым автопилотом врезался в High-Speed Unit(скоростной патрульный автомобиль) местной полиции. Патрульный автомобиль был разбит за пять часов до этой ситуации и стоял на дороге, но автопилот электокара не среагировал на аварийный режим повреждённой машины, врезавшись в её левый борт.
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Офицер, покинувший свой автомобиль для оказания помощи другому водителю, избежал травм и остался цел. Водитель электрокара же отделался небольшими травмами и сломанным автомобилем.
Ситуации, когда автопилот электрокаров Tesla не справляется с самостоятельным управлением, случаются не впервые. К тому же иногда радары ошибочно принимают солнце за жёлтый свет светофора.
Основатель Tesla Илон Маск также не очень положительно отзывался о полностью автономной версии автопилота, разработанной его же компаний, но заявил, что отделения Autopilot / AI работают вместе, чтобы исправлять такие ошибки.
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