Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В штате Флорида, город Орландо, на скоростной автомагистрали электрокар Tesla с включённым автопилотом врезался в High-Speed Unit(скоростной патрульный автомобиль) местной полиции. Патрульный автомобиль был разбит за пять часов до этой ситуации и стоял на дороге, но автопилот электокара не среагировал на аварийный режим повреждённой машины, врезавшись в её левый борт.

реклама

Офицер, покинувший свой автомобиль для оказания помощи другому водителю, избежал травм и остался цел. Водитель электрокара же отделался небольшими травмами и сломанным автомобилем.

Ситуации, когда автопилот электрокаров Tesla не справляется с самостоятельным управлением, случаются не впервые. К тому же иногда радары ошибочно принимают солнце за жёлтый свет светофора.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упада на порядок RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Слив 9700K за копейки со скидкой 19% Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза

Основатель Tesla Илон Маск также не очень положительно отзывался о полностью автономной версии автопилота, разработанной его же компаний, но заявил, что отделения Autopilot / AI работают вместе, чтобы исправлять такие ошибки.