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Вышедшая новая ревизия PlayStation 5 в Японии выделилась тем, что стала легче предыдущих партий на 300 грамм. Позже это изменение было замечено и в Соединённых Штатов Америки. Такое казалось бы положительное событие не должно ни радовать пользователей, однако что стало этому причиной, остаётся лишь догадываться. Сама Sony не давала по этому поводу никаких комментариев.

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Блогер Остин Эванс выпустил на своём YouTube канале видео, где разобрал консоль. Как оказалось, в новой ревизии была переделана система охлаждения: она стала более компактной. Из визуальных изменений стоит отметить, что тепловые трубки, которых по-прежнему шесть штук, стали меньше, как и сам радиатор.

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Правда, такие изменения повлекли за собой снижение эффективности системы охлаждения. Блогер подметил, что консоль стала чуть больше греться по сравнению с моделями прошлой ревизии. На фотографии снизу можно заметить, что разница не такая уж и большая. При этом Остин считает, что шума от консоли стало исходить меньше.

Новая ревизия PlayStation 5 не принесла каких-либо крупных изменений, но уменьшила вес консоли, причём такая "оптимизация" коснулась и винтов, которые стали легче прошлых. Сам блогер считает, что первая ревизия консоли была лучше.