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Хотя производство современных видеокарт происходит практически без вмешательств человека, некоторые процедуры требуют рук работников завода. В таких случаях рабочие используют резиновые напальчники, чтобы не оставлять следов и не повредить микросхемы видеокарты.

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На Reddit пользователь под никнеймом Antonyjeweet опубликовал пост, где рассказал о забавной ситуации. Он заметил, что его RTX 3090 Founders Edition прямо с завода NVIDIA греется до 100 градусов по Цельсию. Чтобы узнать в чём причина, владелец видеокарты решился разобрать её и был удивлён, обнаружив в ней резиновый напальчник.

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Сообщив о своей проблеме NVIDIA, пользователю отказали в гарантийном обслуживании из-за разбора видеокарты. Однако увидев фотографию, компания изменила своё мнение и предоставила Antonyjeweet гарантию. Правда, пользоваться ей пока ему не пришлось, так как когда напальчник был убран с термопрокладки, температура видеокарты при полуторачасовом стресс-тестировании не превышала 86 градусов по Цельсию.