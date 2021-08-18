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Стример ведёт прямую трансляцию на Twitch уже больше года

И он не собирается останавливаться.
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Стример под никнеймом GPHustla опубликовал в своём Twitter пост, где сообщил, что его прямая трансляция на Twitch продолжается уже больше года. Как оказалось, ещё год назад - в августе 2020, стример решил запустить 24-часовую прямую трансляцию, но на этом не остановился.

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GHustla продолжил вести прямую трансляцию и уже больше года с этим справляется. Когда ему необходимо выйти на улицу, он также продолжает эфир с телефона и общается со зрителями. На случай технических неполадок стримеру приходится смартфон, который спасает его в таких ситуациях.

Стример не собирается останавливаться на достигнутом и продолжит свой марафон. В его планах найти ещё несколько стримеров, с которыми он будет вести прямую трансляцию целый год. Ещё год назад GHustla удалось побить мировой рекорд, он вёл прямую трансляцию на протяжении 1062 часов. Ещё тогда в интервью он сообщил, что у него нет планов прекращать марафон. Своё обещание он сдержал.

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