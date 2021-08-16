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За 2020 год заработная плата Илон Маска составила целых 0 долларов, ещё год назад он получал 23 760 долларов. Как оказалось, миллиардер отказался от получения зарплаты, до этого он имел базовый доход исходя из законодательства штата, где основана Tesla.

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Это никак не мешает миллиардеру извлекать прибыль из компании, ведь Илон Маск имеет договорённость с советом директоров, по которой при выполнении определённых условий он получает 1 процент акций компании в год. Так по задумке миллиардер будет иметь 28 процентов акций Tesla уже к 2028 году, если выполнит все поставленные советом директоров цели.

У других директоров Tesla зарплата будет повыше: финансовый директор Захари Киркхорн получил за 2020 год 46.6 миллионов долларов. Несмотря на отсутствие зарплаты, Илон Маск считается самым высокооплачиваемым генеральным директором по мнению Forbes, большую часть его доходов приносят опционы компании.