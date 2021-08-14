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Украинский студент доказал, что Twitter обрезает темнокожих на фото и получил за это 3 500$

Компания, борющаяся с расизмом, наступила на свои же грабли.
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Социальная сеть Twitter, известная своим отношением к либеральной повестке, наступила на свои же грабли. Украинский студент Богдан Кулинич, обучающийся в Швейцарии, смог доказать, что алгоритмы Twitter обрезают темнокожих на фотографиях. Такая же несправедливость затрагивает и чёрных собак.

Студент взял лица, сгенерированные искусственным интеллектом и смог доказать, что алгоритмы Twitter берут фокус на лица пользователей с белой кожей и стройной фигурой, а темнокожие люди и вовсе могут быть не определены ими на фотографиях. Тем самым компания противоречит своим же принципам.

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Сам Богдан считает, что этот алгоритмический баг - не простая ошибка, а намеренно допущенная задумка, направленная на увеличение вовлечённости пользователей и прибыли.

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Продемонстрировав несовершенство в алгоритмах Twitter на конференции DEF CON security, Богдан получит 3 500 долларов от компании. Такое вознаграждение было объявлено ещё в 2020 году.

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