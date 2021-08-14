Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Социальная сеть Twitter, известная своим отношением к либеральной повестке, наступила на свои же грабли. Украинский студент Богдан Кулинич, обучающийся в Швейцарии, смог доказать, что алгоритмы Twitter обрезают темнокожих на фотографиях. Такая же несправедливость затрагивает и чёрных собак.

Студент взял лица, сгенерированные искусственным интеллектом и смог доказать, что алгоритмы Twitter берут фокус на лица пользователей с белой кожей и стройной фигурой, а темнокожие люди и вовсе могут быть не определены ими на фотографиях. Тем самым компания противоречит своим же принципам.

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 снова в продаже -22000р на 3060 Ti Gigabyte = топ цена -31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде 3090 дешево в XPERT.RU Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Сам Богдан считает, что этот алгоритмический баг - не простая ошибка, а намеренно допущенная задумка, направленная на увеличение вовлечённости пользователей и прибыли.

реклама

Продемонстрировав несовершенство в алгоритмах Twitter на конференции DEF CON security, Богдан получит 3 500 долларов от компании. Такое вознаграждение было объявлено ещё в 2020 году.