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Американская компания Norton выкупит Avast за более чем 8 миллиардов долларов

Компания Norton планирует объединится с Avast.
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Компания по разработке антивирусного программного обеспечения NortonLifeLock желает выкупить антивирус Avast. В их планах объединить бизнес в одно целое, но для начала необходимо выкупить компанию у акционеров.

NortonLifeLock предлагает акционерам Avast два варианта приобретения их акций: первый - они получают по 0.03 акций компании и 7.61 долларов за каждую акцию Avast, второй - по 0.19 акций компании и 2.37 долларов за каждую акцию Avast. На данный момент стоимость одной акции NortonLifeLock оценивается в 26.25 долларов. В зависимости от выбранного акционерами варианта, NortonLifeLock со своей капитализацией в 15 миллиардов долларов выкупит Avast за более чем 8 миллиардов долларов.

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Если сделка удастся, руководство NortonLifeLock останется на своих должностях, возглавив сразу две компании, а генеральный директор и сооснователь Avast войдут в совет директоров.

NortonLifeLock считает, что в результате слияния им удастся достичь общего числа пользователей в полмиллиона человек, а также увеличить выручку уже объединённой компании в два раза.

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