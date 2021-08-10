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В официальном Twitter стримингового сервиса Twitch было сообщено, что теперь площадка будет уведомлять стримеров о точных причинах блокировки их каналов. Ранее для этого было необходимо обращаться в техническую поддержку и если она сочтёт нужным, сообщит причину и предоставит таймкод стрима, который привёл к блокировке.

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Пользователи подметили, что хотя причину блокировки и дату стрима, где произошло нарушение, стримерам будут сообщать, никаких таймкодов не будет, поэтому им придётся самостоятельно искать фразу или действие, за которым последовал бан. Это не так сложно, учитывая, что площадка имеет отдельную страницу в правилах, где прописаны все "запрещённые высказывания"

Не так давно Twitch снизили стоимость подписки на каналы стримеров. Для жителей России ценник составил всего 130 рублей, когда для Соединённых Штатов Америки это 399 рублей. Это нововведение задело и другие регионы с не самым богатым населением.