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Недавний связанный с Blizzard скандал, где компанию обвиняют в дискриминации женщин, привёл уже к уходу президента Activision Blizzard Джея Аллена Брэка, а также отразился на стоимости акций издательства видеоигр.

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Но на этом не всё, представители Coca-Cola заявили в интервью The Washington Post, что планируют пересмотреть планы по финансированию лиг Blizzard из-за недавнего скандала. Компания не дала точного ответа перестанет ли она спонсировать Overwatch League.

Другой спонсор игровых лиг Blizzard - State Farm, также попросил издательство больше не показывать его в рекламных роликах, а сама компания думает над прекращением партнёрства с Blizzard.

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Телекоммуникационная компания T-Mobile была убрана из списка спонсоров Overwatch League и Call of Duty League. Хотя точной причины неизвестно, возможно, компании просто не продлили договор о партнёрстве, пользователи связывают это именно со случившимся скандалом.