Самая быстрая модель Tesla Model S Plaid проиграла спорткару Ford Mustang в заезде
На YouTube канале Drag Racing and Car Stuff появилось видео с мероприятия MITM Elite, где сравнивают два автомобиля - электрокар Tesla Model S Plaid и Ford Mustang Shelby GT500 на двигателе внутреннего сгорания.
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Электрокар Tesla Model S Plaid разгоняется до сотни меньше чем за 2 секунду, если быть точнее, то за 1.99 секунд. Стандартный Ford Mustang Shelby GT500 берёт сотню за 3.9 секунд, но стоит отметить, что на видео модифицированная версия автомобиля.
По итогам проведённых двух заездов на дистанцию 402 метра, Tesla Model S Plaid проиграла Ford Mustang Shelby GT500. Что в одиночном, что в парной заезде, электрокар уступил Ford Mustang Shelby GT500 менее чем на 0.1 секунду.
До этого модифицированная версия электрокара Tesla Model S Plaid заняла второе место на треке Laguna Seca, уступив лишь спорткару McLaren Senna. Тогда электрокар подтвердил свой статус одного из самых быстрых автомобилей серийного производства.
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