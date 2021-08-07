Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На YouTube канале Drag Racing and Car Stuff появилось видео с мероприятия MITM Elite, где сравнивают два автомобиля - электрокар Tesla Model S Plaid и Ford Mustang Shelby GT500 на двигателе внутреннего сгорания.

реклама

Электрокар Tesla Model S Plaid разгоняется до сотни меньше чем за 2 секунду, если быть точнее, то за 1.99 секунд. Стандартный Ford Mustang Shelby GT500 берёт сотню за 3.9 секунд, но стоит отметить, что на видео модифицированная версия автомобиля.

анонсы и реклама Оч дешевая 3070 в Регарде по цене 3060 Ti Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок 3090 дешево в XPERT.RU 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

По итогам проведённых двух заездов на дистанцию 402 метра, Tesla Model S Plaid проиграла Ford Mustang Shelby GT500. Что в одиночном, что в парной заезде, электрокар уступил Ford Mustang Shelby GT500 менее чем на 0.1 секунду.

До этого модифицированная версия электрокара Tesla Model S Plaid заняла второе место на треке Laguna Seca, уступив лишь спорткару McLaren Senna. Тогда электрокар подтвердил свой статус одного из самых быстрых автомобилей серийного производства.