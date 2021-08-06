На eBay выставили на продажу тестовую версию PlayStation 5 и девкит к ней
Известная всем за весьма уникальные предложения торговая площадка eBay вновь выделилась. В этот раз было создано объявление о продаже двух вариаций консоли PlayStation 5 - Kit DFI-D1000AA (для разработчиков) и DFI-T1000A (для внутренних тестирований)
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К сожалению, позже объявление было удалено модерацией eBay. Предполагается, что это было сделано по требованию Sony, ведь продажа подобных консолей явно нарушает всяческие договоры о неразглашении и считается чем-то неприемлемым. Последняя ставка от одного из пользователей составила 2 850 евро, то есть около 250 тысяч рублей. За эту сумму можно было получить обе консоли и два геймпада DualSense чёрного цвета.
Стоит добавить, что консоли достаточно отличаются от той PlayStation 5, которой пользуются пользователи. Учитывая, что разработчики получают девкиты ещё до выхода консолей для пользователей, скорее всего, именно такой видела Sony свою PlayStation 5: компактную и в привычном для себя чёрном окрасе.
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