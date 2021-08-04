Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В 2018 году Моххамед Ислам, являющийся профессором Мичиганского университета и главой Omni MedSci Inc., подал иск в суд на Apple, обвиняя их в незаконном использовании его технологии по измерению частоты сердечных сокращений(ЧСС) в Apple Watch. Тогда суд принял оправдания Apple, что по трудовому договору все зарегистрированные профессором патенты автоматически переходят на счёт университета, соответственно, никаких претензий выдвинуть он не может.

реклама

Сейчас же апелляционный суд Соединённых Штатов Америки возобновил рассмотрение иска, выразив несогласие с заключённым трудовым договором. Сам Моххамед Ислам считает, что патенты принадлежат именно его компании, ведь он зарегистрировал их во время неоплачиваемого университетом отпуска.

Моххамед Ислам уже встречался с представителями Apple, чтобы обсудить вопрос о лицензировании использования его патента, предполагающего технологию, используемую компанией в умных часах Apple Watch.