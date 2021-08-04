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Апелляционный суд США принял на рассмотрение иск о незаконном измерение ЧСС в Apple Watch

Такая технология нарушает патент профессора Мичиганского университета.
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В 2018 году Моххамед Ислам, являющийся профессором Мичиганского университета и главой Omni MedSci Inc., подал иск в суд на Apple, обвиняя их в незаконном использовании его технологии по измерению частоты сердечных сокращений(ЧСС) в Apple Watch. Тогда суд принял оправдания Apple, что по трудовому договору все зарегистрированные профессором патенты автоматически переходят на счёт университета, соответственно, никаких претензий выдвинуть он не может.

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Сейчас же апелляционный суд Соединённых Штатов Америки возобновил рассмотрение иска, выразив несогласие с заключённым трудовым договором. Сам Моххамед Ислам считает, что патенты принадлежат именно его компании, ведь он зарегистрировал их во время неоплачиваемого университетом отпуска.

Моххамед Ислам уже встречался с представителями Apple, чтобы обсудить вопрос о лицензировании использования его патента, предполагающего технологию, используемую компанией в умных часах Apple Watch.

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