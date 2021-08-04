Игроки GTA Online находятся в режиме бездействия ради наград обновления
Не так давно в GTA Online вышло обновление Los Santos Tuners, добавляющее множество внутриигровых предметов и уровни репутации, которые необходимо повышать. Повышение уровней происходит за внутриигровые активности или нахождение в хабе, каждые четыре минуты дают 10 репутационных очков.
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Первый способ требует от игроков реальной игровой активности, второй же позволяет повышать уровень репутации даже не находясь дома. RockStar Games не понравился такой способ повышения игрового уровня, поэтому за простой в хабе опыт больше не дают.
Но вот когда игрок находится в движении он по-прежнему получает репутационные очки. Некоторые геймеры пришли к ухищрениям, например, зажимают стик геймпада с помощью резинки, чтобы имитировать ходьбу персонажа по кругу.
Такой способ помогает быстро дойти до сотого уровня, к сожалению, дальше он становится практически бесполезен и игрокам приходится проявлять себя в мероприятиях обновления.
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