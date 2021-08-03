Из-за грозы геймпад ударил током геймера
Житель округа Робертсон в штате Теннесси, Соединённые Штаты Америки, получил ударом током от собственного геймпада. Связано это с проходившей в то время грозой. Об этом сообщили местные телеканалы.
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В интернет уже попал обрывок отчёта Национальной метеорологической службы, которая сообщила об инциденте. Информацию подтвердил сотрудник неотложной помощи округа Джош Райс, отреагировавший 31 июля на вызов.
Считается, что удар молнии произошёл недалеко от дома геймера, что вызвало скачок напряжения в электросети, за которым и последовал удар током. К счастью для геймера, никаких травм он не получил, а за помощь к врачам он обратился, чтобы убедиться в этом.
В 2020 году похожая ситуация произошла во время прямой трансляции с киберспортменкой в дисциплине Rocket League. Ей повезло меньше и из-за удара молнией геймпад пришёл в негодность, а она сама получила ожоги, из-за чего была вынуждена на некоторое время прекратить участвовать в матчах.
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