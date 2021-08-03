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Житель округа Робертсон в штате Теннесси, Соединённые Штаты Америки, получил ударом током от собственного геймпада. Связано это с проходившей в то время грозой. Об этом сообщили местные телеканалы.

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В интернет уже попал обрывок отчёта Национальной метеорологической службы, которая сообщила об инциденте. Информацию подтвердил сотрудник неотложной помощи округа Джош Райс, отреагировавший 31 июля на вызов.

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Считается, что удар молнии произошёл недалеко от дома геймера, что вызвало скачок напряжения в электросети, за которым и последовал удар током. К счастью для геймера, никаких травм он не получил, а за помощь к врачам он обратился, чтобы убедиться в этом.

В 2020 году похожая ситуация произошла во время прямой трансляции с киберспортменкой в дисциплине Rocket League. Ей повезло меньше и из-за удара молнией геймпад пришёл в негодность, а она сама получила ожоги, из-за чего была вынуждена на некоторое время прекратить участвовать в матчах.