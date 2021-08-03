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Из-за грозы геймпад ударил током геймера

Произошло это в Соединённых Штатах Америки.
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Житель округа Робертсон в штате Теннесси, Соединённые Штаты Америки, получил ударом током от собственного геймпада. Связано это с проходившей в то время грозой. Об этом сообщили местные телеканалы.

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В интернет уже попал обрывок отчёта Национальной метеорологической службы, которая сообщила об инциденте. Информацию подтвердил сотрудник неотложной помощи округа Джош Райс, отреагировавший 31 июля на вызов.

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Считается, что удар молнии произошёл недалеко от дома геймера, что вызвало скачок напряжения в электросети, за которым и последовал удар током. К счастью для геймера, никаких травм он не получил, а за помощь к врачам он обратился, чтобы убедиться в этом.

В 2020 году похожая ситуация произошла во время прямой трансляции с киберспортменкой в дисциплине Rocket League. Ей повезло меньше и из-за удара молнией геймпад пришёл в негодность, а она сама получила ожоги, из-за чего была вынуждена на некоторое время прекратить участвовать в матчах.

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Артём Мячин
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coo1erman
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Keks789
04:07
сейчас громоотвод это рядом стоящая 9ти этажка стала, километре рядом бьют, пипец, но вроде норм
Из-за грозы геймпад ударил током геймера
Blackm0re
04:06
Что за ник у тебя, хреножуй?
Злоумышленники выложили все украденные у компании EA данные
Blackm0re
04:04
У LHR рекомендованные те же? По-хорошему, должны быть еще процентов на 10 ниже.
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Keks789
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Из-за грозы геймпад ударил током геймера
DarkShaman
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рекомендованная цена GeForce RTX 3060 для России это 31 800 рублей GeForce RTX 3060 Ti 39 990 рублей GeForce RTX 3070 45 490 рублей GeForce RTX 3070 Ti 57 900 рублей
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03:42
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Из-за грозы геймпад ударил током геймера
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