Netflix будет вакцинировать всех участников съёмок
Netflix объявили, что в их намерениях обязать всю съёмочную группу, включая актёров и вспомогательный персонал, прививаться от COVID-19 на фоне распространения штамма "дельта". На данный момент Netflix является первой Голливудской киностудией, принявшей для себя такие правила.
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Таким образом компания хочет облегчить свою работу в условиях пандемии и снизить риск заболеваний среди участников съёмок. В связи с этим руководство студии пришло к решению, что на съёмочной площадке можно снизить санитарные нормы.
Для тех, кто опасается делать прививку, хотя в США таких людей меньшее число, есть лазейка: Netflix не будет обязывать вакцинироваться людей пожилого возраста, имеющих медицинские противопоказания или религиозные причины. Правило также может не коснуться уже запущенных проектов.
Неделю назад актёр Шон Пенн, принимающий участие в съёмках сериала Gaslit, отказался сниматься на площадке, пока не вакцинируют всех участников съёмок.
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