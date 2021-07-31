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Злоумышленники стали рассылать сообщения в Discord и публиковать видео на YouTube, где говорится о раздаче подписки Discord Nitro на три месяца в Steam. Акция звучит правдоподобно, так как не так давно Epic Games раздавали подписку Discord Nitro на три месяца.

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Мошенники предлагают перейти на фишинговый сайт, полностью копирующий дизайн официального сайта Discord, где якобы можно получить подписку, если ввести данные от Steam аккаунта. Такую же процедуру нужно было выполнять и в Epic Games Store, чтобы получить подписку Discord Nitro бесплатно.

Понять, что сайт не официальный можно по домену, который схож с оригинальным, но написан с ошибкой - "Disrcod". Впрочем, любители раздач могут не обратить на это внимание и спокойно ввести данные от своего аккаунта Steam, тем самым самостоятельно отдав его в руки злоумышленникам. Ещё один способ по которому можно убедится, что такой акции на самом деле нет, это зайти на официальный сайт Discord и ввести путь "/steam", тогда пользователю выдаст ошибку. Именно этот путь указан на мошенническом сайте для активации бесплатного Discord Nitro.