Dell прекратила продажу мощных компьютеров в шести штатах США
С 1 июля 2021 года в шести штатах: Вашингтон, Орегон, Гавайи, Калифорния, Вермонт, Колорадо вступил в силу закон, регулирующий энергоэффективность оборудования, в том числе настольных компьютеров. Закон приняли в целях снижения парниковых выбросов и экономии электроэнергии.
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В связи с этим компания Dell, выпускающая компьютеры и моноблоки на территории Соединённых Штатов Америки прекратила поставку мощных компьютеров с высоким энергопотреблением в вышеперечисленные штаты.
Принятый закон ограничивает ежегодное энергопотребление устройства в 75кВт-ч. В Калифорнии пришли к выводу, что такие меры позволят за год сэкономить более 2.3 миллиарда кВт-ч и снизить парниковые выбросы на 730 тысяч тонн.
Стоит добавить, что закон запрещает покупать компьютер, превышающий указанное энергопотребление, но никто не запрещает приобрести комплектующие и собрать ПК с суммарным энергопотреблением выше установленной нормы.
В декабре этого года вступят поправки в закон, которые затронут мониторы с высокой частотой кадров.
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