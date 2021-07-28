Илон Маск раскритиковал Apple за использование кобальта в аккумуляторах
Илон Маск, являющийся основателем Tesla, обвинил Apple в монополизации рынка, а также использовании большого количества кобальта в своих аккумуляторах. Epic Games уже подавали иск в антимонопольный комитет, обвиняя Apple в монополии в своём же магазине приложений App Store.
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Миллиардер привёл сравнение, что их компания использует максимум 2 процента кобальта в своих аккумуляторах, когда Apple вплоть до 100 процентов. Сама тема добычи кобальта является достаточно проблемной из-за скандала в декабре 2019 года, когда крупных технологических гигантов обвинили в использовании детского труда для добычи минерала в африканских странах. Впрочем, Tesla тоже входит в список компаний, закупающих кобальт у поставщиков с плохой репутацией.
Стоит отметить, что компании не являются конкурентами, однако есть слухи о разработке Apple собственного электрокара. С этими слухами связывают переход инженеров Tesla в Apple.
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