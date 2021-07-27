Вице-Президент Electronic Arts назвала термин "геймер" устаревшим
Вице-Президент по трансформации бренда Electronic Arts Элли Маккарти, пишущая доклады на тему гендерной идентичности, высказалась об устарелости термина "геймер". По её мнению, это понятие уже давно устаревшее и несовременное. Она добавила, что геймерами себя считают только 14 процентов игроков, 6 процентов из которых - женщины. Правда, откуда были взяты цифры, она не уточнила.
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Также Элли Маккарти заявила, что игры - не индустрия для геймеров, а интерактив для самовыражения собственного мнения и выражения поддержки, например, в сторону Black Lives Matter или LGBT, чем компания усердно занимается последнее время.
Свою должность Элли Маккарти занимает с февраля 2020 года, при трудоустройстве она заявила, что Electronic Arts давно не занимались своим брендом изнутри и её новаторское мышление будет как нельзя кстати. До этого она писала доклады на тему гендерной идентичности. Один из которых рассказывает о "патриархальности" английского языка.
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