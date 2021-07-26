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Владелец электрокара Tesla Джордан Нельсон опубликовал в своём Twitter видео, где видно как его автомобиль начинает снижать скорость из-за жёлтого света от якобы светофора. На самом деле на горизонте не было никакого светофора и такая реакция последовала на Луну.

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Через некоторое время автопилот автомобиля понял, что никакого светофора с жёлтым светом впереди нет и начал набирать скорость. Такое ошибочное замедление на скоростной автомагистрали могло бы привести к аварии.

Подобные недоработки в системе автопилота объясняют почему компания не хочет делать Tesla полностью автономными автомобиля, обязывая водителей следить за дорогой и держать руки на руле.

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В прошлом году водитель Tesla посчитал, что автомобиль сам в состоянии справиться с управлением и заснул на откинутом сиденье. Как оказалось позже, электрокар нарушил правила дорожного движения и начал уходить от полиции, что подставило водителя под угрозу быть осуждённым за опасное вождение.