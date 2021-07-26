Red Dead Online атакуют неконтролируемые клоны лошадей
Игроки Red Dead Online заметили, что в игре начали появляться неконтролируемые лошади, несущиеся по карте сквозь препятствия или просто стоящие на месте. Также пользователи начали замечать лошадей, копирующих кастомизацию их лошадей.
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Игроки считают, что из-за вышедшего обновления Blood Money, добавляющего конюшни, во время кат-сцены копируются лошади игроков и уже они бесхозно шествуют по игровому миру. Разработчики никак не комментирует ситуацию.
Конечно, иногда такие внезапные появления лошадей бывают полезными. Пользователь опубликовал на Reddit пост, где видно как его игровой персонаж скатывается со скалы, однако появившаяся из ниоткуда лошадь спасла ему жизнь.
Это не первое обновление, из-за которого в игре начали появляться баги. Год назад в игре появились проблемы с возрождением животных, что буквально создало их дефицит для охотников. Разработчики исправили ошибку только через пять месяцев.
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