Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Игроки Red Dead Online заметили, что в игре начали появляться неконтролируемые лошади, несущиеся по карте сквозь препятствия или просто стоящие на месте. Также пользователи начали замечать лошадей, копирующих кастомизацию их лошадей.

реклама

Игроки считают, что из-за вышедшего обновления Blood Money, добавляющего конюшни, во время кат-сцены копируются лошади игроков и уже они бесхозно шествуют по игровому миру. Разработчики никак не комментирует ситуацию.

Конечно, иногда такие внезапные появления лошадей бывают полезными. Пользователь опубликовал на Reddit пост, где видно как его игровой персонаж скатывается со скалы, однако появившаяся из ниоткуда лошадь спасла ему жизнь.

анонсы и реклама MSI RTX 3060 Ti за копейки в Регарде RTX 3060 Ti LHR Gigabyte за копейки Еще одна 3060 Ti даже дешевле Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке -125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -27 000р на 18Tb WD <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Это не первое обновление, из-за которого в игре начали появляться баги. Год назад в игре появились проблемы с возрождением животных, что буквально создало их дефицит для охотников. Разработчики исправили ошибку только через пять месяцев.