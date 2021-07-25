Twitter может интегрировать Bitcoin в социальную сеть
Джек Дорси, являющийся Генеральным директором Twitter, заявил о возможности интеграции Bitcoin в социальную сеть. Речь идёт об интеграции криптовалюты в Tip Jar(система чаевых), Super Follows, подписки и другие платные услуги. Впрочем, никакие сроки или конкретный план по интеграции криптовалюты в Twitter Джек Дорси не озвучил.
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Джек Дорси неоднократно положительно высказывался о криптовалюте, в особенности Bitcoin, называя его одним из трёх основных направлений по развитию социальной сети наравне с искусственным интеллектом. Генеральный директор Twitter добавлял, что не только их социальная сеть планирует поддерживать криптовалюту, приведя в пример компанию Facebook, сотрудничающую с Diem.
На конференции Bitcoin 2021 Conference Джек Дорси назвал Bitcoin способом устранения девальвации и ускорения транзакций через границу, также он обозначил криптовалюту идеальной платёжной системой для людей, не имеющих доступ к банковским услугам.
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