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Twitter может интегрировать Bitcoin в социальную сеть

Об этом заявил Генеральный директор компании.
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Джек Дорси, являющийся Генеральным директором Twitter, заявил о возможности интеграции Bitcoin в социальную сеть. Речь идёт об интеграции криптовалюты в Tip Jar(система чаевых), Super Follows, подписки и другие платные услуги. Впрочем, никакие сроки или конкретный план по интеграции криптовалюты в Twitter Джек Дорси не озвучил.

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Джек Дорси неоднократно положительно высказывался о криптовалюте, в особенности Bitcoin, называя его одним из трёх основных направлений по развитию социальной сети наравне с искусственным интеллектом. Генеральный директор Twitter добавлял, что не только их социальная сеть планирует поддерживать криптовалюту, приведя в пример компанию Facebook, сотрудничающую с Diem.

На конференции Bitcoin 2021 Conference Джек Дорси назвал Bitcoin способом устранения девальвации и ускорения транзакций через границу, также он обозначил криптовалюту идеальной платёжной системой для людей, не имеющих доступ к банковским услугам.

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