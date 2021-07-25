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Рэпер Снуп Догг в течение шести дней проводил прямой эфир на стриминговой площадке Twitch без звука, сам не зная этого. В это время он играл в видеоигры и активно комментировал процесс, правда, никто этого не услышал.

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Впрочем, фанаты исполнителя посещали его стрим игры Madden NFL, где пиковым рекордом зрителей зафиксировано 48 000 человек. В чате на стриме был включён режим "только эмодзи", поэтому у зрителей не выходило объяснить рэперу, что его не слышно. Пользователи пытались достучаться до исполнителя в социальных сетях, но попытки были безуспешными.

В ситуации помог разобраться друг Снуп Догга, он запустил на его канале новую трансляцию, где пообщался с аудиторией рэпера и решил проблему со звуком. Как оказалось, исполнитель просто не заметил, что звук с микрофона не передаётся во время прямой трансляции.

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Это не первая ситуация, когда рэпер не справляется с современной техникой. Некоторые пользователи предполагают, что он не сам играет в игры во время стримов, к таким выводам они пришли когда рэпер закурил двумя руками, при этом игровой персонаж продолжал двигаться.