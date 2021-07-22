Марсоход Perseverance приступил к поиску следов жизни на Марсе
Марсоход Perseverance, запущенный 30 июля 2020 года NASA для исследования Марса, приступит к выполнению своей основной задачи - поиска следов жизни на Красной планете. В этом ему поможет роботизированная рука, которая перед этим прошла множество тестирований по захвату геологических образцов с поверхности планеты.
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Роботизированная рука Perseverance длиною 2.1 метров будет исследовать горные породы с помощью рентгеновского и ультрафиолетового излучения, а также камеры для поиска бактерий. Эбигейл Олвуд, руководитель одной из лабораторий NASA, уже заявлял, что аппаратура показала хорошие результаты ещё во время тестирования.
Основной целью марсохода будет кратер Джезеро, который, по предположениям учёных, несколько миллиардов лет назад был озером и, возможно, его поверхность сохранила следы былой жизни.
Помимо Perseverance в программе по освоению Марса участвуют 500 учёных, анализирующих собранную марсоходом информацию.
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