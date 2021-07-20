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Новая поставка PlayStation 5 произойдёт в конце июля

Прошлую партию консолей в магазине DNS раскупили за 20 минут.
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В конце июля возможна новая поставка партии консолей PlayStation 5 в Россию от Sony. Крупных продавцов розничной торговли уже опрашивали и они недовольны малыми партиями, которые практически никак не отражаются на ситуации с дефицитом консолей.

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М.Видео-Эльдорадо уже сообщали, что получают поставки PlayStation 5 в размере нескольких тысяч единиц, но спрос значительно выше и в свободную продажу новые консоли поступят только после стабилизации поставок, сейчас же за каждую консоль нужно буквально "стоять очередь".

Магазин OZON, так же как и другие сети, предлагает пользователям заранее добавлять PlayStation 5 в список желаемого, чтобы получать сообщения, когда консоль появится в наличие. Впрочем, даже это не особо поможет первым приобрести консоль.

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К примеру, поступившая неделю назад партия консолей PlayStation 5 в DNS была раскуплена за 20 минут, пользователи из определённых регионов жаловались, что оформить заказ не могли даже в первые минуты старта продаж.

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