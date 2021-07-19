Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В официальном Twitter Steam появилась новость, что компания предоставила возможность оформить предварительный заказ на их портативную консоль Steam Deck абсолютно всем пользователям. До этого эта возможность была доступна только для пользователей, совершавших покупки в Steam до июня 2021 года.

реклама

Спустя день после анонса Steam Deck пользователи оформили более ста тысяч предварительных заказов. По всей видимости, ранее действующими ограничениями Valve хотела сдержать перекупщиков. На eBay предприимчивые пользователи уже начали продавать портативную консоль компании за тысячи долларов, хотя её официальная цена с максимальным объёмом памяти составляет 650 долларов. Модерация площадки блокирует подобные объявления.

Steam Deck должна поступить в продажу только в конце этого года, однако тут речь о странах Северной Америки, Европейского Союза и Великобритании. Что до стран СНГ - пока нет информации. Возможно, стоит ожидать поставки портативной консоли в Россию во время "второй волны", хотя пока нет даже предварительного списка стран, попадающих в эту категорию.