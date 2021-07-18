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Энтони Ди Иорио, сооснователь Ethereum и один из первых инвесторов в Bitcoin, основавший собственную блокчейн-компанию Decentral, собирается продать свою компанию и покинуть криптоиндустрию.

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Сооснователь Ethereum заявил, что не чувствует себя в безопасности(имеется в виду экономической) и желает "решать сложные проблемы", а не прославиться как "криптопарень". Он добавил, что хотя выйдет из криптоиндустрии, продолжит пользоваться криптовалютой когда это будет действительно нужно. При этом, по его мнению, криптовалюта сейчас не то, решение, которое очень нужно миру.

Бизнесмен планирует продавать свою компанию не за криптовалюту, а за фидуциарные деньги или долю в другой компании, не затрагивающей криптоиндустрию. Количество вырученных Энтони Ди Иорио денег с криптовалюты не известно, однако в 2018 Forbes оценила его активы в 750 миллионов долларов, а тогда Ethereum стоил в два раза ниже нынешней его стоимости.