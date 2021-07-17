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Кори Барлог, руководивший разработкой God of War 2018 года выпуска, высказался о высоких ценах на игры и отсутствии региональных цен. Примечательно, что до этого разработчик поддерживал повышение цен на игры на консолях нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Аргументировал он это тем, что лучше высокая цена, а не переполненная микротранзакциями игра.

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Мнению свойственно меняться и эта ситуация тому не исключения, всего за год Кори Барлог заговорил иначе - теперь он удивлён высокими ценами на игры. Один из пользователей привёл в пример разработчику стоимость PlayStation 5, которая из-за отсутствия региональных цен стоит в Бразилии пять минимальных зарплат. Он согласен, что отсутствие региональных цен действительно проблема, хотя справедливости ради, если регулировать цены, то на игры, но никак не на консоли. Причём в том же Steam региональные цены присутствуют, Sony же не горят желание их вводить.

На данный момент Кори Барлог работает над следующей частью своей игры God of War.