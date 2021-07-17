Xbox Series X/S опередила PlayStation 5 по продажам в июне
Стало известно, что Xbox Series X/S взяла верх над PlayStation 5 в Соединённых Штатах Америки по статистике проданных консолей за июнь. Обычно ситуация была иная, в особенности в Америке, где пользователи отдавали предпочтение консолям PlayStation.
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При этом Xbox Series X/S не является самой популярной консолью в Соединённых Штатах Америки, это место занимает Nintendo Switch, однако это только если смотреть на количество продаж. Если же смотреть на количество вырученных денег с продаж, то отделение Xbox получает первенство, ведь их консоли Xbox Series X/S дороже.
Июнь 2021 года установил рекорд по затраченным на консоли деньгам - 410 миллионов долларов. Последний раз такие большие результаты фиксировались в июне 2008 года, тогда сумма составила 617 миллионов долларов.
Стоит отметить, что такое положение дел может быть вызвано недоступностью PlayStation 5, ведь она по-прежнему расходится в магазинах на территории Соединённых Штатов Америки быстрее Xbox Series X/S.
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