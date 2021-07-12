У полиции Новой Зеландии украли несколько биткоинов
Представители полиции Новой Зеландия заявили, что их структура потеряла 32 тысячи долларов в Bitcoin. Криптовалюта была предназначена для проведения спец. операции, однако что-то пошла не так и злоумышленникам удалось её украсть.
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Должна была состояться передача криптовалюты, в ходе которой правоохранительные органы смогли бы получить дополнительную информацию для расследования по отмыванию денег. Но после передачи Bitcoin на кошелёк преступников, криптовалюта бесследно пропала.
Виновниками инцидента выставили детективов, которые не обеспечили должной безопасности криптовалюте. Уже заведено служебное расследование. Полиция Новой Зеландии не теряет надежду и пытается вычислить, куда пропала криптовалюта. Пока никакого продвижения по делу не наблюдается.
Детектив, руководящий подразделением кибербезопасности, сообщил эта ситуация дала полиции опыт, что следует выставлять более жёсткие требования к сотрудникам, работающим во время онлайн-операций.
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