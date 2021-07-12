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Илон Маск предстанет перед судом за кумовство

Миллиардер выкупил компанию братьев за деньги инвесторов Tesla.
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В 2016 году компания, производящая солнечные панели и зарядные станции Supercharger, SolarCity имела достаточно печальное состояния и с каждым днём теряла миллионы долларов, однако Илон Маск принял решение выкупить все её акции за 2.6 миллиарда долларов. Тогда миллиардер считал это удачной инвестицией без угрозы банкротства.

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Естественно, что покупка происходила за счёт средств Tesla, где располагаются и деньги инвесторов, а по чистому совпадению, SolarCity основана двоюродными братьями Маска. Инвесторов не устроил такой расклад, они считают это чистым "кумовством" и "спасением утопающей компании".

Миллиардер не признаёт обвинения и предстанет перед Канцелярским судом штата Делавэра 12 июля. В случае, если его защита будет не такая стойкая, Маску придётся выплатить истцам всю сумму сделки, что станет исторически самым большим штрафом для корпоративного директора.

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Впрочем, у Илона Маска достаточно большие шансы выиграть дело, так как SolarCity действительно не обанкротилась и укрепилась, тем более ей нашли пользу - разработка автономных зарядных станций для автомобилей Tesla.

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