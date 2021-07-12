Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В 2016 году компания, производящая солнечные панели и зарядные станции Supercharger, SolarCity имела достаточно печальное состояния и с каждым днём теряла миллионы долларов, однако Илон Маск принял решение выкупить все её акции за 2.6 миллиарда долларов. Тогда миллиардер считал это удачной инвестицией без угрозы банкротства.

реклама

Естественно, что покупка происходила за счёт средств Tesla, где располагаются и деньги инвесторов, а по чистому совпадению, SolarCity основана двоюродными братьями Маска. Инвесторов не устроил такой расклад, они считают это чистым "кумовством" и "спасением утопающей компании".

Миллиардер не признаёт обвинения и предстанет перед Канцелярским судом штата Делавэра 12 июля. В случае, если его защита будет не такая стойкая, Маску придётся выплатить истцам всю сумму сделки, что станет исторически самым большим штрафом для корпоративного директора.

анонсы и реклама 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке 3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Впрочем, у Илона Маска достаточно большие шансы выиграть дело, так как SolarCity действительно не обанкротилась и укрепилась, тем более ей нашли пользу - разработка автономных зарядных станций для автомобилей Tesla.