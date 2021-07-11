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Илон Маск озвучил в своём Twitter главные проблемы Ethereum и Bitcoin. Маску уже доводилось критиковать Bitcoin, но тогда речь шла о вреде добычи экологии во время его добычи и что криптовалюту необходимо добывать благодаря "зелёной энергии", сейчас же затронуты более технические вопросы.

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Миллиардера не устраивает скорость транзакций и комиссии криптовалют, по его мнению, это тормозит прогресс. Не так давно Илон Маск опубликовал в своём Twitter пост, где расписал план по мгновенную росту стоимости Bitcoin: криптовалюте необходимо понизить комиссию при транзакциях. Однако эксперты высмеяли предложение миллиардера, приведя в пример понижение стоимости реактивных двигателей ракет. В то же время разработчики Dogecoin пошли на такой шаг.

На удивление, слова Илона Маска никак не отразились на стоимости криптовалют, хотя до этого абсолютно любой его твит, так или иначе, менял стоимость одной из перечисленных криптовалют.