Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В недавно вышедшей игре Resident Evil Village от японской студии Capcom в озвучке некоторых персонажей можно заметить заикание, которое хоть и не критичное, но явно мешает общей атмосфере игры. Как оказалось, хакерша 0xEMPRESS нашла решение проблемы.

реклама

Хакерша выпустила пиратскую версию игры, где убрана защита Capcom Anti-Tamper V3 и Denuvo V11. По словам 0xEMPRESS, именно она создавала проблему с задержками в озвучке персонажей. Во время тестирования пиратской версии не было обнаружена ни одного заикания в озвучке, даже в самых проблемных моментах лицензионной версии Resident Evil Village.

Сложившаяся ситуация объясняет почему Capcom не устранили проблему, хотя пользователи просили это сделать с момента выхода Resident Evil Village. Конечно, для владельцев лицензионной версии игры это не самая приятная новость, ведь только пиратская версия имеет исправление данной проблемы, а Capcom вряд ли самостоятельно уберут из игры защиту.