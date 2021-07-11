Хакерша 0xEMPRESS в своём кряке Resident Evil Village решила проблему с заиканиями персонажей
В недавно вышедшей игре Resident Evil Village от японской студии Capcom в озвучке некоторых персонажей можно заметить заикание, которое хоть и не критичное, но явно мешает общей атмосфере игры. Как оказалось, хакерша 0xEMPRESS нашла решение проблемы.
реклама
Хакерша выпустила пиратскую версию игры, где убрана защита Capcom Anti-Tamper V3 и Denuvo V11. По словам 0xEMPRESS, именно она создавала проблему с задержками в озвучке персонажей. Во время тестирования пиратской версии не было обнаружена ни одного заикания в озвучке, даже в самых проблемных моментах лицензионной версии Resident Evil Village.
Сложившаяся ситуация объясняет почему Capcom не устранили проблему, хотя пользователи просили это сделать с момента выхода Resident Evil Village. Конечно, для владельцев лицензионной версии игры это не самая приятная новость, ведь только пиратская версия имеет исправление данной проблемы, а Capcom вряд ли самостоятельно уберут из игры защиту.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила