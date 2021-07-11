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Microsoft выпустила обновление к Windows 10 под версией KB5004945, где пользователи обнаружили проблемы с работоспособностью принтеров. Как оказалось, вышедший патч не видит некоторые принтеры, что делает невозможным их пользование. В особенности это касается принтеров от компании Zebra.

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Компания подтвердила наличие таковой проблемы и сообщила, что Microsoft выпустит в ближайшем времени новый патч, устраняющий эту проблему. Сам по себе вышедший патч считается "экстренным", связано это с тем, что уязвимость PrintNightmare даёт возможность злоумышленникам удалённо завладеть доступом над компьютером пользователя, обновление же должно было решить эту проблему.

Microsoft также заявили, что решить проблему с доступностью принтера двумя способами:

Откатом обновления KB5004945;

Переустановкой принтера от имени Администратора;

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Впрочем, в обоих случаях это не обезопасит Ваш компьютер. Даже если оставить патч, компьютер все равно будет находиться под угрозой, так как обновление не исправило до конца имеющуюся ошибку, так ещё и создало новую.