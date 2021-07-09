Прокуратура Вашингтона и других тридцати шести штатов подала иск в суд против Google
Федеральные прокуроры Вашингтона и других тридцати шести штатов подали в Калифорнийский окружной суд иск против Google. Компанию обвиняют в нарушении антимонопольного закона. За год по этой причине компания получила уже четыре иска.
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По мнению истцов, компания злоупотребляет властью и подкупает Android разработчиков, чтобы они не создавали собственных магазинов, тем самым поддерживая монополию Google Play, где созданы не самые благоприятные условия для издателей. Представители компании отрицают обвинения в свою сторону, опираясь на то, что их магазин конкурирует с тем же App Store, работающем на другой операционной системе.
Европейская комиссия уже возбуждала расследование против Google, где пыталась выяснить правда ли компания заставляет крупных Android разработчиков покупать рекламу на YouTube через их сервисы.
Epic Games Store также поднимали вопрос об этой проблеме, подавая на Google и Apple иск в суд за нарушение антимонопольного закона.
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