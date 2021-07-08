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Илон Маск, основатель компании Tesla, производящей электрокары по всему миру, заявил в своём Twitter, что создание беспилотных автомобилей не такая уж и простая задача, как ему казалось ранее. Также он подтвердил выход системы автопилота Full Self-Driving v9 в ближайшем времени. До этого новая система автопилота анонсировалась несколько раз, но так и не вышла на свет. В этот раз миллиардер уверяет, что это точно вскоре произойдёт.

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Несмотря на пессимистичный настрой Илона Маска, поклонники в комментариях его поддержали, посоветовав продолжать в том же духе. Впрочем, учитывая отсутствие у компании как таковых конкурентов по масштабности, в любом случае она не потеряет свою репутацию.

Система автопилота в электрокарах Tesla недоведена до совершенства, это можно заметить по частым авариям, в которых, в большинстве случаев, виноват не водитель, а недоработка самого программного обеспечения автомобиля.