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Выход Cyberpunk 2077 оказался не самый удачный и это можно понять по положению акций CD Projekt Red в тот период, однако компания решила загладить свою вину, извинившись перед пользователями и предоставив им карту обновлений в игре.

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Хотя на карте не видно точных сроков выхода обновлений, можно понять, что бесплатное дополнение к Cyberpunk 2077 должно было выйти до начала второй половины 2021 года. К сожалению, компании не удалось за этот период выпустить дополнение. Возможно, это связано с необходимостью выпускать патчи с исправлениями ошибок игры, также на это мог сказаться недавний взлом CD Projekt Red.

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В связи с этим компания опубликовала новую карту обновлений, где видно, что до 2021 года должно выйти бесплатное дополнение к Cyberpunk 2077. Дополнение было анонсировано ещё в прошлом году, тогда говорилось, что в нём будет историю "нового Найт-Сити". Остаётся только ждать и надеяться, что компания выпустит обещанное дополнение и не перенесёт сроки вновь.