Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Джефф Безос, являющийся самым богатым человеком в мире, чьё состояние оценивается в 201.8 миллиардов долларов по данным Forbes, покидает должность генерального директора Amazon, эта компания является главным финансовым активом миллиардера.

реклама

Пост генерального директора переходит Эндрю Джесси, в прошлом руководитель Amazon Web Services. Сам Безос таким образом не бросает своё состояние в вольное плаванье, он займёт пост председателя совета директоров компании, продолжая контролировать все процессы, но уделяя этому уже меньше времени, чем раньше.

Своё свободное время Джефф Безос хочет распределить на другие направления, например, для развития аэрокосмической компании Blue Origin, которая является прямым конкурентом SpaceX Илона Маска.

анонсы и реклама <b>RTX 3060 за копейки</b> в Регарде, дешевле нет нигде 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Amazon была основана Джеффом Безосом ещё в 1994 году, тогда бизнесмен привлёк к проекту не самое большое количество инвестиций, однако они помогли ему продвинуть компанию.