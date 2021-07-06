Джефф Безос покидает должность генерального директора Amazon
Джефф Безос, являющийся самым богатым человеком в мире, чьё состояние оценивается в 201.8 миллиардов долларов по данным Forbes, покидает должность генерального директора Amazon, эта компания является главным финансовым активом миллиардера.
реклама
Пост генерального директора переходит Эндрю Джесси, в прошлом руководитель Amazon Web Services. Сам Безос таким образом не бросает своё состояние в вольное плаванье, он займёт пост председателя совета директоров компании, продолжая контролировать все процессы, но уделяя этому уже меньше времени, чем раньше.
Своё свободное время Джефф Безос хочет распределить на другие направления, например, для развития аэрокосмической компании Blue Origin, которая является прямым конкурентом SpaceX Илона Маска.
Amazon была основана Джеффом Безосом ещё в 1994 году, тогда бизнесмен привлёк к проекту не самое большое количество инвестиций, однако они помогли ему продвинуть компанию.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила