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В 2019 году украинская студия 4A Games выпустила продолжение серии игр про Метро с названием Metro: Exodus, игра получила хороший сюжет с повествованием и современную графику, что привело к положительным отзывам.

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Не так давно на сайте компании открылись вакансии для геймдев-разработчиков и хотя над чем будут работать новые сотрудники не сообщается, речь идёт об игре "по новой интеллектуальной собственности". Учитывая, что студии требуются геймдизайнеры разных категорий, разработка находится на стадии написания концепта.

Возможно, это будет даже не продолжение серии Metro, ведь летом 2020 года 4A Games вошли в состав холдинга Embracer Group и будут работать совместно с Saber Interactive. Хотя после объединения с американской студией представители 4A Games сообщали, что продолжат развивать серию Metro и даже займутся полноценным мултиплеером, сделанным не для галочки, как в том же S.T.AL.K.E.R.