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И хотя дефицит видеокарт продолжается, а цены на них по-прежнему можно считать недоступными для обычных пользователей, MSI решила выпустить видеокарту RTX 3070 в новом для себя варианте Suprim SE x Godzilla с достаточно необычным дизайном.

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Видеокарта выполнена в ярких цветах, а на задней панели изображена сама Годзилла с логотипом компании, надписью GeForce RTX и Suprim. RTX 3070 Suprim SE x Godzilla базируется на GPU GA104 со встроенным улучшенным ограничителем майнинга, делающим видеокарту попросту невыгодной для майнеров.

Видеоадаптер оснащён 8GB видеопамяти GDDR6 и работает на частоте 1770MHz, а в режиме Extreme Performance достигает 1785MHz. Как и все современные видеокарты, имеет дополнительное питание в виде 8pin. TDP видеокарты равно 240Вт.

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Информации о цене и дате выхода в продажу видеокарты нет. Предполагается, что она будет доступна только для японского рынка, однако, возможно, благодаря усилиям ритейлеров, попадёт и в страны СНГ.