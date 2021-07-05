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Не так давно российский рэпер Моргенштерн заявил, что примет участие в тестировании S.T.A.L.K.E.R. 2: Hearth of Chernobyl, а сам он является фанатом серии и прошёл всю трилогию. Такая новость возмутила фанатов игры, в особенности представителей украинского комьюнити, так как в Украине рэпер внесён в список "несущих угрозу национальной безопасности".

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Однако GSC Game World отреклась от таких заявлений, представители компании сообщили, что сами справятся на этапе тестирования. Также они добавили, что им поступает много запросов и они не успевают отвечать на все сразу. По всей видимости, такой запрос от Моргенштерна был отклонён. Напоследок студия заявила, что если бы какие-то договорённости по поводу сотрудничества были бы достигнуты, об этом сразу же уведомили бы пользователей.

Возможно, студия не захотела "чёрного пиара", связавшись с человеком, деятельность которого не одобряют на родине GSC Game World.