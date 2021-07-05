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Шутер Titanfall страдает ещё с 2019 года от DDoS-атак, пользователи просили студию-разработчика Respawn Entertainment решить эту проблему, однако пока безуспешно. И хотя в апреле разработчики обещали решить эту проблему, препятствие нормальной игре продолжаются.

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Радикально настроенная группа фанатов Titanfall решилась на взлом Apex Legends с благой целью - помочь шутеру избавиться от DDoS-атак. Теперь при попытке зайти игрока высвечивается сообщение, предлагающее перейти на сайт и распространить проблему Titanfall для её быстрого решения.

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Хакерские атаки уже наблюдались в сторону Apex Legends, однако по большей части они делались с целью извлечь выгоду, этот же взлом кардинально отличается в своём роде и чем-то даже благороден. Возможно, попытка привлечь общественность к существующей проблеме выполнена не самым удачным способом, однако у неё не было цели навредить пользователям или испортить им игру.