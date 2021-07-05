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Консоли Xbox в Японии не пользуются большой популярностью, если сравнивать показатели их продаж с европейскими странами, а последние значительные продажи "зелёных" приставок фиксировались ещё в 2012 году. По большой части это связано с тем, что в стране имеются аналоги в виде PlayStation и Nintendo, штабы этих компаний базируются как раз таки в Японии.

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Однако в последнее время в Японии начали наблюдать резкий рост продаж Xbox Series X/S, так Microsoft удаётся продавать еженедельно по 3-4 тысячи консолей. За весь прошлый год компания продала только 4 113 консолей, сейчас эти цифры даются Xbox за неделю.

К сожалению, Xbox Series X/S ещё далеко до той же PlayStation 4, их за неделю продают более 20 000 единиц или портативной консоли Nintendo Switch, продажи которой за неделю составляют 75 000 единиц. При этом этот год действительно оказался для Microsoft удачным в плане продаж своих консолей. Если компания продолжит в том же духе, то через несколько лет на японский рынок выйдет ещё один потенциальный конкурент Sony или Nintendo.